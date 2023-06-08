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ميسي يكشف سبب رفضه الانضمام إلى الهلال السعودي

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ميسي
الخميس، 08-06-2023 09:13 ص

كشف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي سبب رفضه عرض نادي الهلال السعودي، بعد انتقاله إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم.

 

وقال، أن العامل المالي لم يكن له أي دور في قراره، مضيفا "لو كان الأمر يتعلق بالمال، لكنت ذهبت إلى السعودية أو أي مكان آخر. لقد عرض علي الكثير من المال، لكني اخترت إنتر ميامي".

وأكد ميسي لصحيفتي "دياريو سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين: "لقد قررت الذهاب إلى ميامي، ليس لدي (اتفاق) مختوم بنسبة 100% أو ربما هناك أشياء يجب القيام بها، لكننا قررنا مواصلة طريقنا هناك".

وأوضح أنه لا يريد أن ينتظر برشلونة لإيجاد صيغة للتمكن من التوقيع معه، نظرا لوضع النادي المالي الذي أدى إلى رحيله عنه.

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