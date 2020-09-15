ميدو: الزمالك بطل دوري الأبطال وكأس العالم للأندية ستلغى

الثلاثاء، 15-09-2020
11:10 ص
متابعات - الدويني فولي
أكد أحمد حسام ميدو
نجم ومدرب الزمالك
السابق، أن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك
، سيتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.
وأضاف ميدو
، عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "صعب أن يتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، تلك البطولة ستكون للزمالك".
وأضاف: "الزمالك
سيحصد اللقب هذا الموسم، وكأس العالم للأندية سيتم إلغاؤها".
وختم حديثه: "قلت إن الزمالك
سيتوج بالكونفدرالية الموسم الماضي، وفعلها، والزمالك
سيتوج بدوري الأبطال هذا الموسم".