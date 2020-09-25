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"تيجانا" يكشف آخر تطورات مصابى الزمالك

"تيجانا" يكشف آخر تطورات مصابى الزمالك

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تيجانا
الجمعة، 25-09-2020 02:14 م محمد عبد الحارس

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، تطورات إصابة رباعي الفريق شيكابالا ومحمد عبد الشافي وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم.
وقال "تيجانا"، شيكابالا ومحمد عبد الشافي لا يزالان يخضعان للبرنامج العلاجي الموضوع لهما بسبب الإصابة، مشيرًا إلى أن الثنائي لن يلحقا بمباراة الرجاء المغربي المقرر اقامتها يوم 18 أكتوبر المقبل فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
واوضح عضو المجلس أن محمد أوناجم لا يعانى من إصابة خطيرة كما ردد البعض، مشيرًا إلى أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة فى المباراة المقبلة أو التى تليها على أقصى تقدير.

 

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