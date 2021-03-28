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مهيب عبد الهادي يكشف عن صفقة القرن في الدوري المصري: اللاعب قبض الفلوس خلاص
مهيب
الأحد، 28-03-2021
06:26 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي
مهيب عبد الهادي
عن صفقة من المحتمل أن تحدث بعض الجدل في الدوري المصري.
وقال في تغريدة غامضة : في لاعب قبض 30مليون الموضوع مسألة وقت.
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الدورى المصرى
صفقة القرن
مهيب عبد الهادي
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