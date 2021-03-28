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مهيب عبد الهادي يكشف عن صفقة القرن في الدوري المصري: اللاعب قبض الفلوس خلاص

مهيب عبد الهادي
مهيب
 
الأحد، 28-03-2021 06:26 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن صفقة من المحتمل أن تحدث بعض الجدل في الدوري المصري.

وقال في تغريدة غامضة : في لاعب قبض 30مليون الموضوع مسألة وقت.
 

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