مفاجأة.. هدف حسين الشحات في أورلاندو يغرم الأهلي 3.5 مليون جنيه

كشف مصدر مسئول داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وفقًا للمصدر، فإن هدف الأهلي الذي تم تسجيله في مرمى أورلاندو يعد هدفًا صحيحًا، حيث إن اللاعب الذي سجل الهدف لم يؤثر على أي عنصر في اللعبة.

وأكد المصدر أن غياب تقنية الفيديو المساعد (VAR) كان له تأثير سلبي على أداء الحكام خلال دور المجموعات، ما أدى إلى قرارات خاطئة واحتساب أمور غير دقيقة.

وأوضح المصدر أن السبب وراء غياب تقنية الفار هو افتقار بعض الدول المشاركة للإمكانات اللازمة لتوفير هذه التقنية، وهو ما جعل استخدامها في هذا الدور مستحيلًا مشيرا إلى أن اللجنة قد تتخذ قرارات عقابية بحق الحكم ومساعده بسبب هذا الخطأ التحكيمي.

هدف حسين الشحات يثير الجدل

في سياق متصل، كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة تتعلق بهدف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في مرمى أورلاندو بايرتس. وأكد حسن، خلال حديثه على قناة DMC، أن الهدف أثار تساؤلات كثيرة بسبب تأثيره على نتيجة المباراة وعلى قرارات التحكيم.

بند خاص في عقد كريم الدبيس

على صعيد آخر، أثار بند خاص في عقد اللاعب كريم الدبيس مع النادي الأهلي اهتمام المتابعين.

وأوضح أحمد حسن أن ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، أدرج بندًا في عقد اللاعب ينص على حصول نادي وادي دجلة على مبلغ مالي قدره 3.5 مليون جنيه مصري في حال نجح الدبيس في صناعة خمسة أهداف مع الأهلي، وهو ما تحقق خلال مباراة أورلاندو بعد أن سجل تمريرته الحاسمة الخامسة.

ويُعتبر كريم الدبيس من اللاعبين الذين منحهم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، فرصة كبيرة للتألق في الفترة الأخيرة. وقد تمكن الدبيس من ترك بصمته خلال المباراة، حيث ساهم في صناعة هدف التعادل للأهلي قبل أن يخسر الفريق بهدفين مقابل هدف.