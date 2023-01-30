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مفاجأة في غرامة كهربا.. تطورات جديدة

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كهربا
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الإثنين، 30-01-2023 11:31 ص

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، قام بتجهيز سيناريو خاص للتعامل مع جلسة الاستماع يوم 2 فبراير المقبل.

 

وقال محمد شبانة: “محامي كهربا يستند أنه لا يجوز فرض عقوبة جديدة إلا بعد نهاية العقوبة في الصيف المقبل عقب ختام فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، المفروضة على نادي ديبورتيفو ألافيش البرتغالي”.

 

وأضاف: “الزمالك أرسل اعتراضا إلى الفيفا، منذ 11 يناير الماضي، وقام اللاعب بالرد بشكل رسمي عبر محاميه، وأنه يريد السداد ولذلك يرغب في المشاركة من أجل دفع الغرامة، كما ان قيمة العقوبة المالية زاد مع ارتفاع سعر الدولار وهي مناصفة مع النادي البرتغالي، وأنه على استعداد لدفع ربع الغرامة مباشرة”.

 

وواصل: “نادي الزمالك طلب اعادة ايقاف كهربا لحين سداد الغرامة، وكل طرف يعمل وفقًا للوائح والقوانين”.

 

كهربا سيشارك حتى أغسطس

وأكمل: “أما يوم الخميس تصدر لجنة الانضباط، قرار بتأجيل مناقشة الأمر لحين نهاية العقوبة في الصيف الماضي، ومن الممكن أن تبت في ملف تقسيط الغرامة، وقتها يشارك اللاعب حتى شهر أغسطس”.

 

وتابع: “على افتراض ايقاف كهربا من لجنة الانضباط، فإن محاميه سيقوم بتجهيز مذكرة، على أساس أنه قرار جديد، وسيلجأون إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس” وسيطعنون على هذا القرار مجددا، وسيشارك بصفة طبيعية لحين حسم القضية”.

 

وختم: “حال الحكم النهائي مجددا بضرورة تسديد كهربا، سيقوم بدفع المبلغ المالي، وهو مجهز المبالغ المالية بالاتفاق مع النادي الأهلي”.

 

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