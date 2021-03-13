مرتضى يفجر مفاجأة عن عودة كارتيرون: خيانة

السبت، 13-03-2021
07:39 ص
أحمد عادل شعبان
شن أمير مرتضى منصور
- المشرف العام سابقا على فريق الزمالك
- هجوما شرسا على الفرنسي باتريس كارتيرون
بعد عودته إلى الأبيض.
وقال في تصريحات له: كارتيرون
خان النادي وجمهوره وتركنا دون أي مبرر .. طلبنا منه الانتظار لشهر واحد وبعدها يمكنه الرحيل دون شرط جزائي لكنه رفض.
وأضاف: كارتيرون
سيخرج ويبرر رحيله بالمشاكل والضغوط، لكن الجمهور لن يصدقه .. كارتيرون
فسخ عقده بعد أن أصر على تجديده بعد توقف النشاط .. لو لم يكن سعيدا كان بإمكانه عدم التجديد والرحيل دون فعل كل هذا.