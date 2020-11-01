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مذبحة بالرجاء المغربى قبل مواجهة الزمالك

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الرجاء
 
الأحد، 01-11-2020 01:32 م محمد عبد الحارس

يستعد فريق الرجاء المغربي للاستغناء عن 7 لاعبين قبل مواجهة الزمالك في الرابع من نوفمبر الجاري، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في القاهرة.
وحسب ما ذكره موقع "le360 سبور" فإن الرجاء بعد الاتفاق مع جمال سلامي المدير الفني للفريق، حدد قائمة تضم 7 لاعبين من أجل الاستغناء عنهم على سبيل الإعارة من أجل اكتساب المزيد من الخبرة والاحتكاك تطوير مستواهم ومن ثم العودة لتدعيم صفوف الفريق.
وشملت القائمة كلا زكرياء الهبطي، وزكرياء الدريوش، ومعاذ مشتنيم، وإسماعيل الكريعي، وأيوب خيري ثم رياض إدبوغيغين، عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ويعتبر هذا القرار هو تكرار لما حدث من قبل مع مثل بدر بانون، وعمر بوطيب، وعمر العرجون،  ثم مروان الهدهودي قبل العودة مرة أخرى لصفوف الرجاء البيضاوي.

 

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