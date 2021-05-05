مدرب غزل المحلة: الأهلي كان له ضربة جزاء لم تُحسب

الأربعاء، 05-05-2021
02:11 م
المصريون
كشف خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة
، عن حقيقة أحقية الأهلي في
الحصول محمد هاني لاعب الأهلي على ركلة جزاء، خلال مبارته مع "زعيم
الفلاحين"، مؤكدًا أن الكرة كانت من الممكن أن تحتسب ركلة جزاء.
وتابع أن فريقه تعرض
للظلم خلال مباراة الأهلي في إطار الجولة الـ ١٩ من بطولة الدوري المصري .
وأضاف في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن الحكم
تحامل على غزل
المحلة أمام الأهلي حيث أن شعبية المارد الأحمر تصنع ضغوطا كبرى على الحكم
لمعرفته
بإمكانه استبعاده من إدارة مباريات الأهلي مرة أخرى.
وأوضح أنه تخوف كثيرا خلال الكرة الأخيرة في المباراة عندما ذهب الحكم
لمشاهدتها عبر تقنية الفيديو.
وقال إن هناك ركلة جزاء لم.تحتسب لفريقه بالإضافة للمسة يد ياسر ابراهيم
خلال الشوط الأول للمباراة.