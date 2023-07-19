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مدرب الزمالك يطالب برحيل 5 من نجوم الفريق

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مدرب الزمالك
الأربعاء، 19-07-2023 09:51 ص

 

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي الزمالك، حدد ملامح قائمة اللاعبين الأولية المنتظر استبعادهم خلال الفترة القادمة.

وقال محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، رحب برحيل عبد الله جمعة؛ بسبب كثرة إصاباته وسامسون إكينولا لتواضع مستواه الفني والبدني، وأحمد بلحاج بسبب عدم الانسجام مع الفريق، محمود شبانة لعدم القناعة بمستواه الفني، بجانب محمد عبد الشافي الذي قرر الاعتزال نهاية الموسم الجاري".

وأوضح أن المدرب الكولومبي أبدى تمسكه باستمرار مصطفى الزناري ومحمد أشرف روقا وإبراهيما نداي في الموسم المقبل مع الزمالك للحاجة إلى خدماتهم.

وأضاف: "المدير الفني لنادي الزمالك طالب بسرعة التدعيم في مركز حراسة المرمى، وقلب الدفاع ولاعب وسط مدافع بجانب مهاجم صريح لتعزيز صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل".

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