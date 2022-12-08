مباريات اليوم الخميس في الدوري والقنوات الناقلة

الخميس، 08-12-2022
11:57 ص
يقام اليوم
الخميس أربع مباريات في مسابقة الدوري المصر
ي لموسم (2022-2023) في ختام الأسبوع
السادس.
ويبدأ مباريات
اليوم بمواجهة سموحة وأسوان على ملعب "الاسكندرية"، في المقابل يستضيف
إنبي على ملعبه "بتروسبورت" منافسه حرس الحدود.
وعلى ملعب
"الأهلي We السلام" يستضيف فريق فيوتشر
منافسه الاتحاد السكندري.
ختام مباريات
الجولة سيكون بين سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي على ملعب "استاد القاهرة".
أبرز مباريات
الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:
الدوري المصر
ي:
سموحة × أسوان..
الموعد 2:45 عصرًا.. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 1.
إنبي × حرس
الحدود.. الموعد 2:45 عصرًا.. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 3.
فيوتشر ×
الاتحاد السكندري.. الموعد 5 مساءً.. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 2.
سيراميكا
كليوباترا × الإسماعيلي.. الموعد 7 مساءً.. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 1.