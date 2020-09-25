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لحظة استقبال سواريز فور وصوله أتليتكو مدريد

سواريز
سواريز
الجمعة، 25-09-2020 08:00 م أحمد سالم
تلقى النجم الأوروجوايانى لويس سواريز، استقبالا رائعا، فى تدريبه الأول، مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد، الذى انضم إليه، خلال الميركاتو الصيفى الجاري، بعقد لمدة عامين، قادما من فريق برشلونة.

وكان برشلونة، قد أعلن في بيان رسمي عن رحيل مهاجمه الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز إلى نادي أتلتيكو مدريد خلال فترة  الانتقالات الصيفية الجارية، ووجه البارسا الشكر لسواريز الذي يعتبره من أساطير النادي كونه ثالث الهدافين التاريخين للنادي.

وذلك عبر الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع "تويتر" بعد 6 سنوات قضاها المهاجم الخطير على ملعب "كامب نو".

وقال برشلونة في بيانه: "اتفاق مع أتلتيكو مدريد على انتقال لويس سواريز، حيث توصل الناديان إلى اتفاق يقضى بانتقال مهاجمنا لهم، سيدفع فريق أتلتيكو مدريد لـ نادي برشلونة 6 ملايين يورو كمتغيرات".
 

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