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هل ينتقل "سواريز" ليوفينتوس؟.. مدرب الفريق يجيب

سواريز
سواريز
السبت، 19-09-2020 05:26 م أحمد سالم
شدد أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس على صعوبة انضمام لويس سواريز لاعب فريق برشلونة  إلى البياكونيري، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كانت تقارير صحفية، أكدت خلال الأيام الماضية، إن يوفنتوس تواصل إلى اتفاق نهائي مع لويس سوايز، للانضمام إلى صفوفه، خلال الصيف الحالي.

وقال "بيرلو" في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن صفقة سواريز أصبحت صعبة بسبب احتياج  اللاعب إلى فترة طويلة من أجل الحصول على جواز السفر الإيطالي.

وعن إمكانية تعويض صفقة سواريز بـ دجيكو مهاجم روما قال بيرلو :" لا يزال أمامنا وقت للتعاقد مع مهاجم".

يذكر أن رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، أبلغ لويس سواريز أنه ليس ضمن خططه للموسم الجديد.
 

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