لاعب مصري جديد في أرسنال.. والنادي يرفض طلب انضمامه إلى المنتخب

الثلاثاء، 25-10-2022
12:28 م
يبدو أن النجم المصري المحترف لدى أرسنال
الإنجليزي محمد النني
، اختار مهنة التدريب بعد اعتزال كرة القدم، حيث بدأ التحضير لها من الآن عن طريق الحصول على دورة في التدريب .
وظهر النني الذي يخضع للعلاج في ركبته، مع فريق الناشئين في أرسنال
، لكن اللافت في الأمر هو ظهور لاعب في تدريبات آرسنال بجانب النني يدعى كاميرون
إسماعيل، فما حكاية هذا اللاعب؟
من هو كاميرو إسماعيل صاحب الـ 3 جنسيات:
وُلد كاميرون
إسماعيل 22 نوفمبر عام 2006، ويمتلك اللاعب 3 جنسيات (المصرية والنيجيرية والإنجليزية).
وتعود أصول كاميرون
إسماعيل المصرية من ناحية الأم، حيث انضم اللاعب إلى صفوف آرسنال في عمر 15 عاما، وتم تصعيده للمشاركة “مؤخرا” مع الفريق تحت 18 عاما في بعض الأحيان.
ويلعب كاميرون
إسماعيل في مركز الظهير الأيسر، حيث يتميز اللاهب بالسراعة والمرواغة والتمريرة الدقيقة.
هل ينضم كاميرون
إسماعيل لمنتخب مصر؟
وفقا لتقارير صحفية، فإن كاميرون
إسماعيل رحب بالانضمام إلى منتخب مصر للناشئين خلال الفترة الماضية، وبالفعل أرسل الاتحاد المصري كرة خطابا رسميا إلى آرسنال لاستدعاء اللاعب، ولكن إدارة الأرسنال
رفضت سفر صاحب الـ 16 عاما.