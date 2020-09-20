عطل بطائرة ريال مدريد قبل مواجهة سوسيداد

تعطلت طائرة ريال مدريد التي تقل اللاعبين المسافرين لمواجهة ريال سوسيداد، في أولى مباريات الفريق في الدوري الإسباني هذا الموسم، حسبما أشار تقرير صحفي إسباني.

الصحفية أرانشا رودريجيز في إذاعة «كادينا كوبي» الإسبانية ذكرت أن هناك فشل في النظام الهيدروليكي الخاص بطائرة الفريق الملكي، ما أجل رحلة الفريق إلى سوسيداد.

وأضافت أن البعثة ستضطر إلى تغيير الطائرات ومسار الرحلة، مشيرة إلى أن الفريق سيهبط في مدينة فيتوريا وهي تبعد عن الفندق بنحو ساعة وربع بالحافلة.

ويستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة سوسيداد في الجولة الثانية، بعدما تأجلت مباراته الأولى في البطولة بسبب مشاركته في دوري أبطال أوروبا بعد التوقف الأخير بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».