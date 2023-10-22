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لأول مرة في الدوري.. استقالة مدرب بين الشوطين

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ارشيفية
الأحد، 22-10-2023 07:58 ص


أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني لنادي الداخلية استقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة من سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-0، ولا سيما أن نادي الداخلية سقط في فخ الهزيمة في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وتعد هذه الوقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الرازق عبر تصريحات إعلامية بقناة أون تايم سبورتس: “تقدمت باستقالتي أول أمس ورفض مجلس إدارة الداخلية رحيلي”.

وأضاف “ والآن تقدمت بالاستقالة بعد الخسارة من سيراميكا، والقرار نهائي بالنسبة لي”.

وأتم “أخبرت اللاعبين بين الشوطين أن هذه المباراة الأخيرة لي معهم”.

مباراة الداخلية والإسماعيلي

ويلتقي الداخلية يوم 30 أكتوبر لحساب الجولة الخامسة في الدوري المصري مع الإسماعيلي.

 

أهداف مباراة الداخلية سيراميكا كليوباترا

وسجل رباعية سيراميكا: محمود عبد الحفيظ "زلاكة" ومحمد إبراهيم وأحمد قندوسي هدفين.

 

وارتقى سيراميكا 7 مراكز دفعة واحدة ورفع رصيده لـ 4 نقاط بعدما حقق أول فوز له في الدوري وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي وأصبح في المركز الثامن.

 

فيما تكبد الداخلية خسارته الثالثة تواليا وتراجع للمركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط من 4 مباريات.

 

 

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