الثلاثاء 26 أبريل 2022
توقيت مصر 19:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

محمد صلاح يفاجئ الجميع بتصريحات جديدة.. هل يحقق ما يتمناه؟

بعد شهور من الزواج.. صاحبة كوافير تخلع زوجها: خروجاتنا كلها للمقابر ودائم البكاء

الداخلية تعلن الفئات الممنوعة من «حج القرعة» هذا العام

مجدي الجلاد: لهذا السبب «فاتن أمل حربي» فاشل ويوجه رسالة شديدة لـ إبراهيم عيسى

ارتدت الحجاب وتزوجت 4 رجال.. فنانة شهيرة: حظي وحش.. عايزة راجل

تحرك برلماني لوقف عرض مسلسل كويتي يُسئ لمصر

كريم قاسم يكشف السبب الحقيقي لاعتزال توفيق عبدالحميد التمثيل

طوني خليفة: نضال الأحمدية دعتني لسهرة في شقتها وبعد أن طفت الأنوار حدث هذا الأمر

يعتدي على زوجة شقيقه بمساعدة زوجته وينشر صورها عارية

والدة «معنفة جدة» تكشف تفاصيل صادمة: لو ابنتي تنازلت سأقتل نفسي

ADS
 

كم يتقاضى الحكم المصري ومساعديه في المباراة؟ رضا البلتاجي يُجيب

191031_0
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 26-04-2022 10:46 ص

كشف رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق راتب الحكم المصري ومساعديه في المباريات بالوقت الحالي.
قال البلتاجي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "راتب الحكم المصري الأعلى في المنطقة العربية كلها، يحصل على 7000 جنيه في المباراة والمساعدين 5000 أو 6000 جنيه".
وختم حديثه قائلا: "دولة الكويت لا يتخطى راتب الحكم 1000 جنيه مصري، أقصى مبلغ خدته كان 200 جنيه لما اعتزلت التحكيم في 2004".
وقال البلتاجي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تقنية الفيديو قدمت خدمة كبيرة للتحكيم، وكان هناك العديد من المواقف الكارثية التي حدثت تحكيميا قبل وجود تقنية الفيديو".
وأضاف: "حكام مباريات القمة من المصريين خلال السنوات الأخيرة نجحوا بسبب عدم وجود ضغط جماهيري وكذلك وجود تقنية الفيديو، لو الأهلي أو الزمالك اتعثروا بسبب التحكيم الموضوع في مصر بيكون كارثة".
وختم حديثه قائلا: "لو عايز عدالة تحكيمية خليك عادل مع الحكم نفسه، ورسالتي للمحللين التحكيميين على القنوات، الناس بتفهم، ومينفعش تخالف ضميرك، انتوا بتطلعوا تحللوا الحالات على الكيف والمزاج، قول كلمة حق متوجهش الناس غلط".
 

إقرأ ايضا

thumbs_b_c_b5552df0148733590d92ddc8eda501ec

محمد صلاح يفاجئ الجميع بتصريحات جديدة.. هل يحقق ما يتمناه؟

pitso-mosimane2022_2_6_13_55

موسيماني يقرر الاسغناء عن ثلاثي الأهلي ويبحث عن مهاجم

2022_3_27_12_53_59_912

اتحاد الكرة يكشف مفاجأة: طالبنا من «فيفا» التأهل للمونديال وليس إعادة المباراة