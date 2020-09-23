قرار جديد من «الأموال العامة» بشأن سرقة كئوس أفريقيا

طلبت نيابة الأموال العامة تحريات الأمن في واقعة اختفاء كئوس أفريقيا من داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر الأسبوع الماضي فتح تحقيق عاجل في اختفاء نسخة أصلية لكأس أمم أفريقيا، والتي احتفظ بها الفراعنة بعد إحرازها ثلاث مرات متتالية.

واكتشف أعضاء اللجنة الخماسية التي تدير الكرة اختفاء النسخة الأصلية، ليتقرر فتح تحقيق عاجل.

وقرّرت وزارة الشباب والرياضة إحالة فقدان بعض مقتنيات الاتحاد المصري لكرة القدم، وبينها نسخة أصلية لكأس أمم أفريقيا، إلى النائب العام ليجري تحقيقًا.