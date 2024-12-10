فيديو.. مدرب المنصورة يكشف تفاصيل اعتداء لاعب الفريق عليه

أكد علاء نوح المدير الفني لفريق المنصورة، أن أحمد شاهين لاعب الفريق يلعب بشكل فردي ومنذ أول مباراة توليت فيه المسئولية تحدثت مع كل اللاعبين في أمور فنية معينة، وقمت بالتنبيه عليه ومنحه بعض التعليمات لكنه لم يلتزم بها، سواء في لقاء اليوم أو في مواجهة بلدية المحلة.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "في التدريبات السابقة نبهت عليه بالالتزام وقمت بطرده من المران قبل لقاء المقاولون بيومين، ودخل في مشكلة مع زملائه، وردوا على بعض بشكل سئ داخل الملعب، وقمت بمعاقبته مع لاعبين آخرين من الفريق".

وأضاف: "بالأمس قبل المباراة أبلغت 3 لاعبين بينهم أحمد شاهين بتوقيع غرامة مالية، لكن لم اقم باستبعاد أي لاعب من القائمة، رغم عدم التزامه مؤخرًا، وكنت أراعي أنه لازال صغير في السن ولم يتخطى الـ23 عامًا، جئت لتعليم اللاعبين وتوجهيهم وليس لذبحهم".

وواصل: "لم أذبح اللاعب مطلقا بخروجه، حذرته كثيرًا ولديه إصرار على فعل بعض الامور، لسنا في رفاهية داخل نادي المنصورة، نعاني في كارثة حقيقية في ظل النتائج السيئة منذ بداية الموسم، وحكم الراية لم يكن أيضا موفقا في بعض القرارات".

وأكمل: "طالبته باللعب الجماعي والابتعاد عن اللعب الفردي، ولو شاهدت الدقائق التي لعبها كان يفقد الكرة ويرفض العودة للدفاع، في الـ8 دقائق انظروا جاءت له الكرة وماذا فعل بها، كل ما نقوله له يفعل عكسه تماما".

وزاد: "موقفي واضح، واللاعب لن يكون موجودًا معي الفترة المقبلة وسأقوم برفع مذكرة لمجلس الإدارة، وفي نفس الوقت نريد الهدوء حاليًا، ولكن بالنسبة لي سيكون هناك قرارًا قويًا، لو صدر عكسه من مجلس الإدارة سوف أتناقش فيه خصوصا أنه قد يتم مراعاة أنه من أبناء المنصورة، ولكن لو كان هناك قرار لم ينال موافقتي قد اتخذ قرارًا معينا".

وأكد: "اللاعب لم أرى منه أي تصرف غير اخلاقي قبل المباراة ولكن ما حدث كان شئ غير جيد، لابد أن نكون متسامحين في النهاية، وشقيقه كتب منشور عبر فيسبوك، اعتذر ثم قال أنني أعامله بشكل غير جيد، رغم أنه قبل قدومي لم يكن يلعب من الأساس، وتحدثت معه في بعض المشاكل الفنية، ودفعت به في بعض الدقائق لأنه كان مصابًا ولعب في لقاء البلدية ولم يظهر بالشكل المطلوب أيضا".

وتابع: "أحمد شاهين حر في قرار اعتزاله كرة القدم، ولقطة الاعتداء تماسكت فيها لاسيمًا أننا في الملعب، والمفترض أن نكون قدوة للجمهور، وقمت بضبط النفس ولا يجوز الدخول في مشاجرة مع اللاعب مطلقا، وهو الوحيد الخاسر بينما أنا لم أخسر، لم يصبح أحد متعاطف معه، من الممكن مع مرور الوقت أن تهدأ الأمور، لو كل مخطئ قمنا بذبحه لن يوجد فرد على قيد الحياة، وكذلك لو قمنا بذبح أي لاعب لن يتواجد في الفريق لاعبين لتدريبهم".

وأضاف: "مع مرور الوقت قد تهدأ الأمور، ويعود أحمد شاهين للتدريبات، لكن حاليًا مستحيل وجوده مع في الفريق، وكل اللاعبين في المنصورة جاءوا إليه لتقديم الاعتذار، وأبلغتهم أنها أمور واردة، ولكن لابد من وجود عقاب، ورسالتي للاعب أنه لازال يبدأ مسيرته وهو الذي يحتاج التواجد في الملعب، والفريق ليس لديه رفاهية (الدلع) لأنه يعيش في كارثة".

وأتم: "توليت تدريب المنصورة منذ 3 مواجهات فقط، هناك تحسن في شكل الفريق، والجماهير لا تتحمل النتائج السيئة، فريق المنصورة كان من ضمن الأندية الجماهيرية والتي كانت تناطح الأهلي والزمالك، وكان لدينا جيل ذهبي مميز في التسعينات، ولعبنا نهائي كأس مصر وشاركنا في بطولات إفريقيا".

قدم أحمد شاهين، لاعب نادي المنصورة، الاعتذار لمدرب الفريق علاء نوح، وذلك بعد واقعة اعتداء اللاعب على مدرب الفريق في مباراة الفريق ضد المقاولون العرب بدوري المحترفين، والتي خسرها فريق المنصورة بثلاثية نظيفة.

من جانبه قال أحمد شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أولًا أنا أقدم اعتذراي للكابتن علاء وأتمنى أن يقبل اعتذاري وما حدث غصب عني».

وأضاف قائلًا: «أنا متقبل أي عقوبة تصدر بحقي من إدارة النادي».

ومن جهته، ردّ علاء نوح قائلًا: «أنا متقبل اعتذار أحمد شاهين ولكن يجب أن تُوقع عقوبة على اللاعب لما بدر منه».

وأردف نوح قائلًا: «الحدث كان كبيرًا، ولو عملت مذكرة اليوم سيتم شطب اللاعب، ولكن لو كل واحد أخطأ ذبحناه لن نجد أحدًا».

وعقّب علاء نوح على اعتذار أحمد شاهين، قائلًا: «أنا ليس لدي أي مشكلة خالص والمسامح كريم، وأنا ضد مسألة اعتزال اللاعب وكلنا نخطئ».

pic.twitter.com/HD4PuhBoZE انفعال اللاعب أحمد عبد الواحد وخروجه عن النص بعد استبداله من مدربه علاء نوح #ستاد_مصر December 9, 2024



