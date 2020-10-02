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فيديو.. «ليونيل ميسي» يشتبك مع حكم المباراة بسبب البطاقة الحمراء

 
الجمعة، 02-10-2020 07:51 م فتحي مجدي

شوهد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب برشلونة وهو يشتبك مع حكم المباراة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني لكرة القدم مساء الخميس.

جاء ذلك بعد طرد كليمنت لينجليت خلال المباراة التي انتهت لصالح برشلونة 3-0، بعد أن وضع المدافع الفرنسي في مواجهة دينيس سواريز قبل نهاية الشوط الأول، ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم طرد من المباراة.

وقاد ليونيل ميسي مجموعة من اللاعبين الذين اعترضوا على القرار في مواجهة الحكم ديل سيرو جراندي.

بعد الاحتجاجات على أرض الملعب، أظهرت لقطات شاركتها قناة "موفيستار" من داخل الممر المؤدي إلى غرفة الملابس، ميسي وجيرارد بيكيه والمدير رونالد كومان وهم يواجهون الحكم بين الشوطين.

وشوهد ديل سيرو جراندي وهو يشرح قراره ولماذا طرد لينجليت، وكرر الحركة التي قام بها المدافع بذراعه.

وعاد الفريق الكتالوني بقوة بعد الاستراحة وفاز 3-0 ليحقق انتصارين من اثنين في الليجا.

بعد المباراة، أعرب كومان عن فخره بالطريقة التي قدم بها فريقه بعد القرار "الصعب" بإقالة لينجليت.

وقال المدير الفني لبرشلونة: "يمكنك مناقشة ما إذا كانت صفراء أم لا". "كانت عقوبة قاسية. من الصعب أن تكون حكمًا. إنه قرار ليس علينا مناقشته".

أضاف: "كان الحديث عن كيفية اللعب مع رجل أكثر أهمية من مناقشة ذلك. أنا فخور جدًا بهذا الفريق في مباراة اليوم. لقد عملنا بشكل جيد للغاية ولعبنا مع الكثير من الانضباط في الفريق، بفارق رجل واحد.

وتابع: "نحن نقوم بعمل جيد. هذه النتائج تدعونا للاعتقاد بأننا على الطريق الصحيح".

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