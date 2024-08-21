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فيديو صادم.. لاعب سابق في الدوري السعودي يضرب زوجته بعنف

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الأربعاء، 21-08-2024 02:08 م


انتشر فيديو على وسائل التواصل يوثق اعتداء كريستيان كويفا لاعب سينسيانو البيروفي الحالي والفتح السعودي السابق على زوجته باميلا لوبيز بالضرب.

ورفعت زوجة اللاعب البيروفي دعوة قضائية ضد زوجها، متهمة إياه بالعنف المنزلي والاعتداء عليها جسديا ونفسيا في أكثر من مناسبة وفي أماكن متفرقة، ولا تزال التحقيقات جارية.

 

لكن إدارة نادي سينسيانو البيروفي لم تنتظر نتيجة التحقيقات، وأعلنت على الفور أمس الثلاثاء، فسخ عقد اللاعب رسميا، مشددة على رفضها العنف بكافة أنواعه.

ومن جانبه، أصدر اللاعب كويفا بيانا رسميا للدفاع عن نفسه، موضحا أنه يعاني من اكتئاب حاد منذ ديسمبر 2023، مطالبا جهات التحقيق بكشف الحقيقة كاملة للرأي العام.

وناشد اللاعب البيروفي بالسماح له ممارسة كرة القدم، لحين ظهور نتيجة التحقيقات، فكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أنا لا أهرب من مسؤوليتي، لكني أدعو الله ألا تُسلب مني شريان الحياة بالنسبة لي وفخر لأطفالي ألا وهي كرة القدم، أثناء البحث عن الحقيقة، أرجو أن تسمحوا لي باللعب، فهذا يدعمني".

يذكر أن صاحب الـ32 عاما، انضم للفتح في يناير 2021، قبل تتم إعارته لنادي أليانزا ليما البيروفي في صيف 2023 ولمدة ستة أشهر فقط، حتى استغنى عنه "النموذجي" نهائيا في شتاء 2024.


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