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فيديو صادم.. اشتباكات بالأيدي بين محمود جنش وأحمد رفعت لاعبي فيوتشر

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جنش ورفعت
Native
Teads
الأحد، 11-09-2022 08:53 ص



اندلعت اشتباكات بالأيدي بين لاعبي نادي فيوتشر محمود جنش وأحمد رفعت، بعد انتهاء مواجهة فريق بول الأوغندي.

وتعادل فيوتشر مع نظيره بول الأوغندي سلبيًا ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64، من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم لاشتباك ثنائي فريق فيوتشر عقب انتهاء المباراة بعد عدم قدرتهم على السيطرة على أعصابهما .

وظهر المقطع المتداول اشتباك عنيف بين ثنائي فيوتشر وعدم قدرة الجهاز الفني واللاعبين على فض الاشتباك بين ثنائي الفريق .

سيطر التعادل السلبي، على مباراة فيوتشر وبيدكو بول إف سي الأوغندي، التي أقيمت على ملعب بيدكو بول أف سي الأوغندي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64، من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

حاول فريق فيوتشر أكثر من مرة على مرمى بول الأوغندي في الشوط الأول، وكان قريبا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 31، لولا تألق حارس الفريق الخصم.

أجرى علي ماهر عدة تبديلات في الشوط الثاني، أبرزها نزول مروان محسن بدلا من أحمد عاطف في الدقيقة 60، في محاولة لخطف انتصارا تاريخيا من بول الأوغندي.

وبدأ فيوتشر المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمي:  محمود عبد الرحيم جنش جنش
الدفاع:   عمر  كمال عبد الواحد - سعد سمير - محمود رزق - عمر كمال عبد الواحد - جوزيف نجويم.
الوسط: كريم نيدفيد - محمد فاروق -غنام محمد.
الهجوم: محمد رضا بوبو - أحمد عاطف - أحمد رفعت.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يشارك فيها فريق فيوتشر في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
 

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