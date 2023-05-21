فتاة تحبس حبيبها في منزلها لمدة 3 أيام لسبب غريب والشرطة تنقذه

ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على فتاة حبست صديقها في منزلها لـ3 أيام، بسبب غيرتها، إذ أرادت التأكد من أنه لم يخونها.

وأنقذت الشرطة في مدينة لا بلاتا الأرجنتينية الرجل البالغ من العمر 29 عامًا، وادعى أنه تم حبسه هناك لأكثر من 72 ساعة بعد مشادة مع صديقته لأنها تشعر بالغيرة الشديدة.

بالإضافة إلى ذلك ألغت المرأة التي لم يتم ذكر اسمها تثبيت تطبيق الواتساب من هاتفه ثم تحطيمه بالأرض لمنعه من التحدث إلى نساء أخريات.

لذا حبسته داخل غرفة لمدة ثلاثة أيام متتالية، حتى تمكن بطريقة ما من سرقة هاتفها وإرسال رسالة نصية إلى صديق للمساعدة، وفق ما أورد موقع "odditycentral".

وعندما وصلت الشرطة إلى المنزل الواقع في شارع فيلا بونساتي بـ لا بلاتا، سمعوا الرجل اليائس يصرخ طلبًا للمساعدة من الغرفة المغلقة، لذا اعتقلوا صديقته البالغة من العمر 30 عامًا وأعادوا له حريته.

وأخبرهم الرجل أن صديقته كانت تشعر بالغيرة منذ بداية علاقتهما، وكانت تحدد له وقت عودة كلما خرج مع أصدقائه.

وقال الرجل للشرطة: "لقد هددتني بأنني إذا لم أصل في هذا الوقت فإنها ستأتي إلى حيث كنت، مضيفًا أن غيرتها تزداد سوءًا مع مرور الوقت.

وأُلقي القبض على المرأة الغيورة ووجهت لها تهمة "الحرمان غير القانوني من الحرية".