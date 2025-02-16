عمر مرموش لـ أبوتريكة: إنت حبيبي ومثلي الأعلى (فيديو)

وجه النجم المصري عمر مرموش، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم السبت، رسالة لمواطنه محمد أبوتريكة، عقب تسجيله الهاتريك في شباك نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25.

قال عمر مرموش في تصريحات لشاشة شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية: «ربنا يخليك يا كابتن محمد أبوتريكة، انت حبيبي والله».

وتابع: «أحسن هدف ليا اليوم يا كابتن أبوتريكة، كان الأول والهدف الثالث برضو كان كويس، وكنت مبسوط وأنا بحتفل وكسبنا طبعًا وده الأهم، واللي جاي أحسن بإذن الله».

وأكمل: «أنا وصلت مانشستر سيتي خلاص كده، وتعبي كله اللي في حياتي وصلني للحظة دي وبالشكل ده، وإحساس مش طبيعي كإنها هدية من ربنا، والحمدلله ماتش وخلص وعندنا مباراة كبيرة قادمة أمام ريال مدريد».