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عرض مجنون من «أسوأ فريق في العالم» لضم ميسي

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ميسي
Native
الخميس، 01-07-2021 04:38 م

تقدم نادي إيبيس البرازيلي، بعرضا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، للتعاقد معه، بعد انتهاء عقده مع  البلوجرانا.
ونشر نادي إيبيس الذي يطلق على نفسه “ أسوأ فريق في العالم” بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “  تويتر” يطلب فيه ضم ليونيل ميسي، بعد انتهاء تعاقده مع نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ووضع النادي البرازيلي عدة شروط مجنونة من أجل التعاقد مع ليونيل ميسي، حيث طلب ضم البرغوث الأرجنتيني لمدة 15 عاما، وتحديد الراتب بناء على عدد الأهداف التي سيسجلها، في نفس الوقت وضع  بندا يقضي بعدم تسجيل ميسي للأهداف يتيح فسخ التعاقد معه.
كما اشترط النادي البرازيلي، على ميسي، عدم قيادة الفريق لتحقيق أي لقب، لأن الفريق لا يمكن أن يصبح بطلا.
كما يمنع النادي البرازيلي ميسي من ارتداء قميص رقم 10 في الفريق، لأنه مملوك لأسطورة النادي “ ماورو شامبو”.
البند الأخير، يقضي بوقوف ميسي 3 مرات يوميا، أمام المرآة، ويقسم 3 مرات أن بيليه أفضل من مارادونا.
يذكر أن  عقد ليونيل ميسي، مع نادي برشلونة، انتهى، أمس، الأربعاء، ليصبح حرا لأول مرة  منذ انتقاله إلى نادي البلوجرانا.

 

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