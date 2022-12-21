الأربعاء 21 ديسمبر 2022
توقيت مصر 13:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

انتظرها الملايين.. «واتساب» يفاجئ الجميع بميزة جديدة

فيديو صادم.. إحالة قارئ شهير إلى النيابة العامة بسبب هذا المقطع

طالبان تحكم.. حظر التعليم الجامعي على الفتيات

أشرف زكي يعلن وفاة الفنان كمال سليمان

خذوا حذركم.. وفاة طالب ابتدائي مارس «تحدي تشارلي» ووالدته تكشف ما حدث

مفاجأة.. محاكمة القاضي أيمن حجاج قاتل شيماء جمال في قضية جديدة

إلهام شاهين تثير الجدل: «مينفعش ربنا يعمل كده!»

«أخوك اغتصبني وصورني».. ينهي حياة شقيقه أمام المارة في الشارع: غسلت شرفي

وسيطة زواج سعودية تكشف أكثر الجنسيات طلبًا لزواج المسيار والمهر المطلوب

أول قرار قضائي ضد الصيدلي أكبر منتج أفلام إباحية في مصر

ADS
 

عربية مسلمة.. من هي والدة «مبابي» التي خطفت الأنظار بالظهور معه؟

Capture
والدة مبابي
Native
Teads
الأربعاء، 21-12-2022 09:37 ص


تصدر اسم الجزائرية فايزة العماري، محركات البحث خلال الأيام الماضية، بعدما اقترن اسمها بهداف بطولة كأس العالم، 2022، كيليان مبابي، أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي.

من هي ؟

تحمل فايزة العماري، الجنسيتين الفرنسية والجزائرية وتعتنق الديانة الإسلامية، ولدت عام 1974 من أبوين جزائريين، في بوندي في شمال فرنسا، ثم انتقلت إلى العاصمة الفرنسية باريس وتزوجت من الكاميروني ويلفريد مبابي، التي أنجبت منه كيليان مبابي وإيثان مبابي، وانفصلت عن زوجها بعد ذلك.

مثلت فرنسا

ووفقا لـ "العربية"، لعبت فايزة العماري كرة اليد مع نادي آس بوندي، كما مثلت العماري منتخب فرنسا في البطولات الأوروبية، وتعد حاليا وكيلة أعمال مبابي.

حياة الفقر

وتحدثت العماري البالغة من العمر 47 عاما، عن الحياة الصعبة التي عاشوها في البداية، مشيرة إلى أن الفقر كان ملازما لهم، لدرجة أنهم لم يمسكوا مالا لمدة ثلاث سنوات.

وقال كيليان مبابي في تصريح سابق، عن والدته، : هي كل شيء، هي أول من قال لي أنت تستطيع.. أنت مختلف.
 

إقرأ ايضا

WhatsApp Image 2021-12-08 at 9.23.28 PM (1)-61b1166199eeb

4 قرارات نارية.. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي

1978179_0

مواجهة صعبة مع إيهاب جلال.. موعد مباراة الأهلي ضد فاركو اليوم

1647856244110202208290659175917

«بلا خيبة».. «أفشة» يشعل الغضب داخل الأهلي بمنشور مفاجئ