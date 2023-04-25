الثلاثاء، 25-04-2023
10:28 ص
رفعت
الممثلة الإسبانية هبة عبوك، دعوة قضائية جديدة ضد طليقها اللاعب المغربي أشرف حكيمي
،
مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بتهمة الاحتيال وسوء إدارة أموالهم المشتركة.
وبحسب
صحيفة "لا فانغارديا - La Vanguardia" الإسبانية،
فإن الممثلة الإسبانية طالبت حكيمي
في دعوتها القضائية ضده، بتعويض قدره 10 ملايين
يورو، رافضة العرض الذي قدمه لها بمبلغ 2 مليون يورو فقط.
وقررت
الممثلة الإسبانية ذو الأصول التونسية، في وقت سابق الطلاق من حكيمي
بعد اتهامه باغتصاب
فتاة فرنسية في الوقت الذي كانت فيه وأبنائه في زيارة إلى إسبانيا.
وتعرضت
عبوك لمفاجأة كبرى، عندما طالبت بنصف ثروة اللاعب، فاكتشفت أنه نقل ملكية جميع أملاكه
وأمواله باسم والدته.