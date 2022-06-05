ضربوه حتى سقط.. وفاة لاعب كرة قدم عراقي شهير بطريقة بشعة

الأحد، 05-06-2022
03:18 م
بعد أن كان تعرض لضرب
مبرح
على أيدي مجهولين في بغداد، توفي لاعب كرة القدم حيدر
عبد الرزاق، في مستشفى الجملة العصبية، متأثراً بجروحه.
وبيّنت الفحوص الطبية أن
اللاعب الدولي السابق تعرض إلى شرخ في الجمجمة، ونزيف داخلي.
وكان الراحل شكّل جزءاً من
"الجيل الذهبي" للمنتخب العراق
ي، الذي احتل المركز الرابع في مسابقة كرة القدم في
أولمبياد أثينا عام 2004، ونال كأس آسيا عام 2007.
وبحسب المعلومات المتداولة،
فإن الذين اعتدوا على اللاعب الراحل، ينتمون إلى ميليشيات مسلحة، والخلاف وقع
بينهم حول ساحة كرة قدم مستأجرة.