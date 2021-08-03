صدمة.. مقتل لاعب كرة قدم شهير برصاصة طائشة في الرأس

الثلاثاء، 03-08-2021
11:14 ص
حالة من الصدمة
سادت بين لاعبي كرة القدم في العالم وخاصة في أوروبا، عقب مقتل
نجم شهير برصاصة
في
الرأس أثناء محاولته فض مشاجرة.
حيث فشلت
العمليات الطبية في إنقاذ جيرجي هوفدراد جناح أياكس أمستردام
، من الموت أثر إصابته
برصاصة
في رأسه أثناء فض مشاجرة.
وانتقل جناح
أياكس أمستردام، إلى المستشفى على الفور لكنه لقي مصرعه قبل التدخل الجراحي بعدما
فشلت كافة الإسعافات لإنقاذه ليودع الحياة في عمر يناهز 35 عاما.
ووفقا لوسائل
الإعلام الهولندية، فإن تقرير الشرطة في امستردام حددت الجاني لكن لا يوجد
اعتقالات حتى الآن وجاري مواصلة التحقيقات.
وبدأ جيرجي
هوفدراد، مسيرته مع أياكس عام 1996 وتدرج في مراحله العمرية حتى انتقل إلى نادي
"آر كي سي فالفايك" عام 2004، ومنه بدأ مسيرته مع الفرق الأولى إلى
نهاية عقده عام 2008.
وعقب إعلان وفاة
نجم أياكس السابق ، حرص العديد من النجوم في أوروبا على نعيه أثر وفاته في حادث
مأساوي برصاصة
طائشة.