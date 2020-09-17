تشيلسي يدعم صفوفه قبل مواجهة ليفربول

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تشيلسي
الخميس، 17-09-2020 11:41 ص محمد عبد الحارس

حسم مسؤولو نادي تشيلسي الإنجليزي صفقة جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.
ووفقًا لتقارير حسب "فابرزيو رومانو"، إن صفقة إدوارد ميندي حارس رين إلى تشلسي تمت، والحارس السنغالي سوف يقاتل للحصول على المركز الأساسي في البلوز، وفقط بعض التفاصيل الصغيرة تم تغييرها، وميندي سيكون صفقة الفريق اللندني. 
ويعد ميندي من أبرز الحراس الشباب في الفترة مع فريقه أو مع منتخب بلاده، حيث يقدم مستويات جيدة في الدوري الفرنسي. 
ويواجه تشيلسي ليفربول الأحد المقبل على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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