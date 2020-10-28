شريف إكرامي يفجر مفاجأة عن مهندس صفقة انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز

الأربعاء، 28-10-2020
08:37 ص
أحمد عادل شعبان
أكد شريف إكرامي - حارس مرمى نادي بيراميدز - أنه لا يعرف سبب إصرار البعض على الزج باسمه في صفقة انتقال رمضان صبحي للنادي السماوي.
وقال "إكرامي" في مداخلة مع برنامج "أوضة اللبس" : لا أفهم سر الزج باسمي في هذه القصة وقول الإعلامي احمد شوبير إن علي صقر
- وكيل رمضان الذي هندس صفقة انتقاله إلى بيراميدز - يعد أعز أصدقائي.
وأضاف: ما المشكلة في الأمر؟ .. مثلا علي صقر
هو ابن خالة نادر شوقي - وكيل رمضان صبحي السابق - فالأمر ليس بالصداقة والقرابة.
وتابع: ربما ظهور رمضان صبحي في هذا التوقيت غير موفق لكنها اتفاقات إعلامية لا أعلم عنها شيئا.