الأربعاء 28 أكتوبر 2020
توقيت مصر 09:14 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وزير التعليم يحسم الجدل حول إلغاء الدراسة هذا العام

ليفربول يفوز على ميتييلاند بثنائية نظيفة بدوري الأبطال

رد فعل صادم من تامر امين عن الرسوم المسيئة للرسول

نشوى مصطفى تكشف عن اصابتها بهذا المرض

"الأعلى للإعلام" يوقف برنامج زملكاوي.. ومرتضى منصور يعلق

وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل عودة مفاوضات سد النهضة

تعليق ناري لوزير التعليم على أزمة تأخر سداد المصروفات بالمدارس الخاصة

وزيرة التضامن: قريبًا تقديم خدمات التأمينات بشكل رقمي

خبير مياه: تصريحات «ترامب» حول سد النهضة أضعفت موقف أثيوبيا

ADS
 

شريف إكرامي يفجر مفاجأة عن مهندس صفقة انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز

رمضان صبحي
شريف إكرامي يفجر مفاجأة عن مهندس صفقة انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز
 
الأربعاء، 28-10-2020 08:37 ص أحمد عادل شعبان
أكد شريف إكرامي - حارس مرمى نادي بيراميدز - أنه لا يعرف سبب إصرار البعض على الزج باسمه في صفقة انتقال رمضان صبحي للنادي السماوي.

وقال "إكرامي" في مداخلة مع برنامج "أوضة اللبس" : لا أفهم سر الزج باسمي في هذه القصة وقول الإعلامي احمد شوبير إن علي صقر - وكيل رمضان الذي هندس صفقة انتقاله إلى بيراميدز - يعد أعز أصدقائي.

وأضاف: ما المشكلة في الأمر؟ .. مثلا علي صقر هو ابن خالة نادر شوقي - وكيل رمضان صبحي السابق - فالأمر ليس بالصداقة والقرابة.

وتابع: ربما ظهور رمضان صبحي في هذا التوقيت غير موفق لكنها اتفاقات إعلامية لا أعلم عنها شيئا.
 

إقرأ ايضا

ميدو

ميدو: التسريبات وراء غضب لاعبي الأهلي من سيد عبد الحفيظ

صلاح

قائد ليفربول يكشف عن انزعاجه بسبب محمد صلاح: لم أعد أندهش مما يفعله

شوبير

شوبير: انتظروا مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تركي آل الشيخ

أخبار متعلقة

رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

Capture

أحمد موسى يفتح النار على رمضان صبحي: «كذّاب»

رمضان صبحي

هاشتاج مسيء لـ رمضان صبحي يتصدر تويتر بعد تصريحاته المثيرة مع عمرو أديب

شوبير

شوبير يحرج رمضان صبحي بعد حديثه المسيء عنه: بلاش تزج باسمي وتجمل صورتك على حسابي

رمضان صبحي

رمضان صبحي: هذا اللاعب هو سبب رحيلي عن الأهلي

رمضان صبحي

رمضان صبحي يكشف سر رحيله عن النادي الأهلي