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الكشف عن مصير "مارينا" وحقيقة زواجها من شاب مسلم

الأحد، 09-03-2025 01:44 م

 

كشفت وزارة الداخلية ملابسات اختفاء فتاة قبطية بمحافظة سوهاج بعد شائعات على مواقع التواصل باختطافها.

 

وقال مصدر أمني، أنه ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في 24 فبراير الماضي من والد الفتاة مارينا خلف 18 عاما بتغيبها عن المنزل دون اتهام أحد بالتسبب في غيابها.

وأشار إلى أنه بالفحص تبين قيام الفتاة بمغادرة منزلها نتيجة خلافات أسرية وإقامتها لدى أحد معارفها بمحافظة أسوان وعودتها لمنزلها في اليوم التالي. مؤكدا أنه لا صحة لما تردد على مواقع التواصل بشأن اختطاف الفتاة من قبل شاب يريد الزواج منها.

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