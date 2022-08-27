شاهد لحظة سقوط الحكم سامي الجريس مغشيًا عليه داخل الملعب

السبت، 27-08-2022
11:19 ص
شهدت ملاعب كرة القدم السعودية حادثة أصبحت تتكرر مؤخرا في
الملاعب، ولاسيما بالدوريات العربية، وهي سقوط، أو إصابة الحكم خلال المباريات.
وتعرض الحكم سامي الجريس
، خلال قيادته لمباراة الطائي ومضيفه الاتفاق ضمن منافسات الجولة الأولى
من الدوري السعوي لكرة القدم، لإصابة مفاجئة وإغماء
بعد مرور 30 دقيقة من أحداث المباراة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن سامي الجريس
، تعرض لوعكة صحية
عبارة عن دوار نتيجة الأجواء الحارة في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام والذي احتضن
اللقاء، مما دعا الطواقم الإسعافية إلى التدخل وتقديم الإسعافات الأولية له قبل أن
يتم استبداله بالحكم الرابع عبد الرحمن السلطان والنتيجة تشير إلى التعادل (1-1).
وعادة ما تحدث إصابات الحكام بسبب عدم جاهزية العضلات أو
عدم كفاية الإحماء أو الحمل الزائد والإرهاق خاصة في حالة عدم حصول الحكم على فترة
الاستشفاء بعد المجهود البدني.
وانتهت مواجهة الطائي والاتفاق بفوز الأول بنتيجة 2-1.