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شاهد.. لحظة إصابة ساديو ماني وفقدانه الوعي قبل نقله إلى المستشفى

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ماني
Native
Teads
الأربعاء، 26-01-2022 11:43 ص

تعرض ساديو ماني لاعب منتخب السنغال ونادي ليفرول إلى إصابة فقد على إثرها وعيه بسبب تدخل عنيف مع فوزينا دياز، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، في مباراة أمس الثلاثاء، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات.
فيما قدم حارس المرمى اعتذارًا لـ ماني وزاره في المستشفى، في لفتة طيبة عقب المباراة.
وشهدت المباراة، في الدقيقة الـ54 من عمر اللقاء خروج الحارس فوزينيا خارج منطقته لقطع الكرة ومنع ماني من الانفراد، ليرتطم رأسا اللاعبين أثناء ارتقائهما بقوة وسقطا أرضا.
ولم يستطع حارس الرأس الأخضر متابعة المباراة متأثرا بالإصابة، فتم استبداله، لكن قبل خروجه من الملعب قبل أن يقوم حكم المباراة بمراجعة تقنية الفيديو المساعد VAR، وطرد الحارس وهو على نقالة المسعفين قبل نقله إلى المستشفى.
بعد عشر دقائق لم يستطع ماني، استكمال المباراة متأثرا بالإصابة، وغادر الملعب، وتم نقله لأحد المستشفيات المخصصة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
وعقب المباراة، توجه فوزينا دياز، للاطمئنان على ماني والاعتذار له على التدخل العنيف.
ونشر حساب البطولة عبر موقع "تويتر"، صورة تجمع اللاعبين داخل المستشفى، وبدا خلالها ماني بخير.
وانتهت المباراة بفوز السنغال بهدفين دون رد من توقيع ساديو ماني وبامبا ديانج في الدقيقتين 64 و(90+2).
شاهد هنا:
وهنا:
 

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