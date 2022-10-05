الأربعاء 05 أكتوبر 2022
توقيت مصر 15:04 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
وفاة طفلتين بعد إعطائهما حقنة في صيدلية.. وقرار عاجل من النائب العام
الدولار يرتفع أمام الجنيه في منتصف التعاملات ويسجل هذا الرقم
بعد جنازته المهيبة.. من هو الشيخ أسامة عبدالعظيم الذي رحل أمس؟ (صور)
شاهد.. لاعب روسي يسدد أغرب ركلة جزاء يمكن ان تراها
رانيا يوسف ترد على حسين فهمي: طول عمري شيك ومحترمة
فيديو غير لائق.. تحديد موعد جلسة محاكمة هبة قطب خبيرة العلاقات الجنسية
بعد ظهورها شبه عارية.. منى فاروق تبكي أمام الكعبة
جريمة هزت الرأي العام.. أول بيان من النيابة العامة بشأن واقعة بلطجي دمياط
هتك عرضها قبل سنوات وقرر الخروج عن صمتها.. ريهام عبدالغفور: شمتّ في وفاة هذا الرجل
أمرت ابنتها بتصويره.. محامي أسرة صيدلي حلوان يكشف مفاجأة عن علاقة المجني عليه بحماته
ADS
الرئيسية
الرياضة
شاهد.. لاعب روسي يسدد أغرب ركلة جزاء يمكن ان تراها
ضربة الجزاء
Native
Teads
الأربعاء، 05-10-2022
12:21 م
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب روسي سدد ركلة جزاء بطريقة غريبة أثارت اهتمام المغردين.
ففي الدقيقة 58 من اللقاء أشار الحكم، ألكسندر فيليمونوف، إلى وجوب تنفيذ ركلة جزاء بسبب خطأ تم ارتكابه في منطقة الجزاء.
ونفذ نوريك أفداليان، لاعب فريق نيفيس قازان، المنافس في دوري الدرجة الثانية الروسي، ضربة الجزاء، ووضع الكرة في الشباك بطريقة بهلوانية هي "الشقلبة" مما فاجأ الجميع.
اتجهت الكرة إلى منتصف المرمى، ولم يتمكن الحارس من صدها حيث اتجه إلى ناحية اليمين، لتستقر في الشباك، وسط فرحة جنونية من اللاعب وزملائه أيضا.
وحظي الفيدو بانتشار واسع بين المواقع العالمية الرياضية لتنهال التعليقات الإيجابية على اللاعب، فيما ذهب البعض بترشيح الهدف لجائزة بوشكاش.
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي قام بها اللاعب بتنفيذ الركلة بهذه الطريقة، إذ سبق له التسديد بالطريقة البهلوانية قبل 4 سنين.
الفيديو
هنا
:
Copy
روسيا
ضربة جزاء
أغرب ضربة جزاء
إقرأ ايضا
محمود علاء يرد لأول مرة عن تسبب «القاضية ممكن» في رحيله عن الزمالك
الزمالك يتعاقد مع «خليفة محمد صلاح» 5 مواسم
أغلى صفقة في تاريخ الأهلي على أبواب النادي