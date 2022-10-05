شاهد.. لاعب روسي يسدد أغرب ركلة جزاء يمكن ان تراها

ضربة الجزاء

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب روسي سدد ركلة جزاء بطريقة غريبة أثارت اهتمام المغردين.



ففي الدقيقة 58 من اللقاء أشار الحكم، ألكسندر فيليمونوف، إلى وجوب تنفيذ ركلة جزاء بسبب خطأ تم ارتكابه في منطقة الجزاء.



ونفذ نوريك أفداليان، لاعب فريق نيفيس قازان، المنافس في دوري الدرجة الثانية الروسي، ضربة الجزاء، ووضع الكرة في الشباك بطريقة بهلوانية هي "الشقلبة" مما فاجأ الجميع.



اتجهت الكرة إلى منتصف المرمى، ولم يتمكن الحارس من صدها حيث اتجه إلى ناحية اليمين، لتستقر في الشباك، وسط فرحة جنونية من اللاعب وزملائه أيضا.



وحظي الفيدو بانتشار واسع بين المواقع العالمية الرياضية لتنهال التعليقات الإيجابية على اللاعب، فيما ذهب البعض بترشيح الهدف لجائزة بوشكاش.



ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي قام بها اللاعب بتنفيذ الركلة بهذه الطريقة، إذ سبق له التسديد بالطريقة البهلوانية قبل 4 سنين.

الفيديو :

