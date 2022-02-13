شاهد.. أغرب ما فعلته جماهير الهلال السعودي بعد الهزيمة من الأهلي

الأحد، 13-02-2022
09:54 ص
أثارت هزيمة فريق الهلال السعودي
برباعية نظيفة من النادي
الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، غضب الجماهير بشدة داخل
الملعب.
وقامت جماهير فريق الهلال السعودي
، بترك قمصان الفريق علي
المدرجات في المعلب ومغادرة الاستاد.
وحصد النادي الأهلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم
للأندية المقامة حالياً بالإمارات بعدما حقق فوزاً كاسحاً على الهلال السعودى برباعية
نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد آل نهيان لتحديد المركز
الثالث في كأس العالم للأندية.
بهذا الفوز الكبير حصد النادى الأهلي الميدالية البرونزية
للمرة الثالثة فى تاريخه بعدما سبق وحققها عامي 2006 و2021.
سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم "هدفين"، أحمد عبد القادر
وعمرو السولية، وقدم الاهلي عرضاً رائعاً على مدار الـ90 دقيقة ومنذ بداية المباراة
ونجح في إسقاط الهلال برباعية نظيفة.