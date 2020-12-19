" شارابوفا " تعلن زواجها من رجل أعمال بريطاني

السبت، 19-12-2020
11:53 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت ماريا شارابوفا
، نجمة التنس
الروسية زواجها من رجل الأعمال البريطاني
، ألكسندر جيلكس ، وشاركت
متابعيها علي صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور " انستجرام
" بصور و
فيديوهات تجمعهما معا .
وعلقت النجمة علي
مجموعة الصور قائلة " قلت نعم منذ اليوم الأول الذي التقينا به ، حسبما نشرت
" سكاي نيوز " .
جدير
بالذكر أن شارابوفا
توجت بأولى بطولات الجراند سلام في ويمبلدن عام 2004 وهي لا تزال
في عامها السابع عشر، قبل أن تكمل رحلة تلك البطولات وتحرز ألقابها الأربعة في بطولة
فرنسا المفتوحة عام 2012، وفى عام 2016 تم إيقاف ماريا شارابوفا
عن اللعب مدة 15 شهرا
بعدما أثبتت الفحوصات تعاطيها عقار ميلدونيوم المنشط المحظور ، وبعد انقضاء فترة العقوبة
في 2017، حاولت شارابوفا
استعادة مكانتها، لكنها وقعت فريسة لعدد من الإصابات، وتراجع
ترتيبها عالميا إلى 373، ثم أعلنت اعتزالها بشكل نهائي في فبراير الماضي بسبب إصابة
في الكتف.