سلوك غير رياضي من موسيماني تجاه مدرب سيمبا .. وهكذا برر ما فعله

السبت، 10-04-2021
07:22 ص
أحمد عادل شعبان
رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني
- المدير الفني للنادي الأهلي - مصافحة مدرب سيمبا التنزاني
بعد المؤتمر الصحفي الذي تلا المباراة التي فاز فيها الأحمر بهدف نظيف وهو ما اعتبره البعض سلوكا غير رياضي.
و رغم مصافحة موسيماني
للمترجم الخاص للمدرب إلا أنه رفض مصافحة المدرب نفسه مبررا ذلك بالسلوك غير الرياضي الذي سلكه لاعبي سيمبا وخشونتهم ضد لاعبي الأهلي.
وقال موسيماني
في المؤتمر الصحفي إن الجميع رأى ملعب سيمبا التنزاني
ومدى سوءه ودخول جماهير ، مضيفا: كنت أتمنى أن ألعب اليوم بجماهير مثلما لعبوا.