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سر انسحاب الفريق التشادي من مباراة الزمالك

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الزمالك
 
الإثنين، 21-12-2020 02:54 م المصريون

أعلن فريق جازيل التشادي، انسحابه من مباراة الزمالك، وعدم حضور الفريق إلى القاهرة.
وكشف سالم محمد سالم، منسق فريق جازيل التشادي، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس النادي التشادي يبلغه بعدم حضور الفريق إلى القاهرة، لمواجهة الزمالك.
وأوضح "سالم" في تصريحات صحفية نقلتها "الوطن"، أن رئيس النادي التشادي تواصل معه هاتفيا، وأخطره بعدم السفر إلى القاهرة رسميا لمواجهة الزمالك، في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتابع: يوجد صراع بين وزير الرياضة التشادي وإدارة نادي جازيل، وتم اللجوء إلى الحكومة هناك، وبالتالي الحكومة أنصفت الوزير ورفضت سفر بعثة فريق جازيل إلى القاهرة.
وكان من المقرر، أن تقام مباراةي الذهاب والإياب بين الزمالك وجازيل التشادي في مصر، على أن يتكفل الزمالك بتكاليف إقامة الفريق التشادي في مصر طوال الفترة بين المباراةين.
وتنتظر اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، برئاسة المستشار أحمد البكري، الإخطار الرسمى من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بشأن انسحاب الفريق التشادي من المباراة واعتبار القلعة البيضاء فائزة في المبارتين، والتأهل رسميا لدور المجموعات في البطولة الأفريقية.
يذكر أنه بعد انسحاب الفريق التشادي، تقرر أن يستعد فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، لمواجهة الغريم التقليدي الأهلي يوم 28 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.
 

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