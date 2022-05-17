زوجة لاعب مغربي توثق لحظة وفاته.. «فيديو صادم ليس لأصحاب القلوب الضعيفة»

الثلاثاء، 17-05-2022
10:58 ص
تداول نشطاء في
المغرب فيديو وثقته زوجة
لاعب كرة قدم لحظة وفاة
زوجها بطريقة صادمة أمام أعينهم.
وفي التفاصيل لقي
اللاعب المغربي، مراد لمرابط
، وهو مدرب للفنون القتالية، وكان يمارس قبل ذلك كرة
القدم في نادي فيتيسه الهولندي، مصرعه خلال رحلة استجمام رفقة زوجة
ه في مدينة
مالقا الإسبانية.
وكان لمرابط في
إجازة مع زوجة
ه وطفليه في جزيرة سانتا بونسا، عندما اختار القفز من جرف يبلغ
ارتفاعه 100 قدم (ما يزيد فليلا عن 30 مترا).
وانتهت حياة
لمرابط عند اصطدامه بصخرة، حيث كانت زوجة
ه توثق لحظة قفزه في المياه.
وأظهر مقطع
الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، لمرابط البالغ 31 عاما وهو يهبط
بسرعة نحو الصخور، حيث فهم بعدما قفز أنه أخطأ في تقدير المسافة اللازمة لتفادي
الصخور، ليطلق صرخة مرعبة قبل أن يصطدم بها.
صوت زوجة
ه وهي
تصرخ "يا إلهي!" بعد أن سقط لمرابط في المياه بطريقة خاطئة وتعرض لإصابة
خطيرة جعلته يفارق الحياة.
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