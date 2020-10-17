رسميا .. ستاد القاهرة يحضتن مباراة القطبين بأفريقيا

السبت، 17-10-2020
02:53 م
محمد عبد الحارس
أخطر مسئولى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسئولى القطبين بنقل مباراة الإياب أمام كلا من الوداد والرجاء المغربي من ستاد برج العرب إلى إستاد القاهرة
الدولى.
من جانبه قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي إنه تلقى خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤكد فيه الأخير على إقامة مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 23 أكتوبر باستاد القاهرة
.
كما تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد لإخطاره بنقل مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لاستاد القاهرة
بدلا من إقامتها باستاد برج العرب.
وكان الزمالك طلب مباراته في إياب نصف النهائي باستاد القاهرة
وحصل النادي على الموافقات الأمنية لنقل المباراة القاهرة بدلا من إقامتها ببرج العرب.