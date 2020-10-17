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رسميا .. ستاد القاهرة يحضتن مباراة القطبين بأفريقيا

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ستاد القاهرة
 
السبت، 17-10-2020 02:53 م محمد عبد الحارس

أخطر مسئولى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسئولى القطبين بنقل مباراة الإياب أمام كلا من  الوداد  والرجاء المغربي من ستاد برج العرب إلى إستاد القاهرة الدولى.  
من جانبه قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي إنه تلقى خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤكد فيه الأخير على إقامة مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 23 أكتوبر باستاد القاهرة.
كما تلقى نادي الزمالك  خطابا رسميا من الاتحاد لإخطاره بنقل مباراة الرجاء المغربي  في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لاستاد القاهرة بدلا من إقامتها  باستاد برج العرب.
وكان الزمالك  طلب مباراته في إياب نصف النهائي باستاد القاهرة وحصل النادي على الموافقات الأمنية لنقل المباراة القاهرة  بدلا من إقامتها ببرج العرب.
 

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