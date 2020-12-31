رسميا.. أحمد فتوح باق مع الزمالك حتى 2024

الخميس، 31-12-2020
01:49 م
أمير سعد
نجح مسؤولو نادي الزمالك
في تجديد تعاقد أحمد فتوح
الظهير الأيسر للفريق الأبيض، وذلك خلال الجلسة التي جمعت المجلس واللجنة من أجل التجديد لشيكابالا قائد الفارس الأبيض.
ووقع اللاعب عقدًا جديدًا مع الزمالك
، خلال الساعات الماضية في وجود وكيله، أحمد يحيي، وعماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة بالقلعة البيضاء، وأيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية بكرة القدم بالنادي، لينتهي بذلك ملف ثاني اللاعبين الذي تنتهي عقودهم.
وسيتقاضي ما يقرب من 7 ملايين جنيه في الموسم، وذلك بعد رفع عقده، خاصة وأنه لاعب دولي وأساسي في منتخبي مصر الأول والأولمبي، لذلك تم تصنيفه على هذا الأساس .
وعاد اللاعب إلي الزمالك
هذا الموسم بعد إعارة ما يقرب من موسم ونصف الموسم مع سموحة، وقبلها مع إنبي، ليقرر مسؤولو الزمالك
بقاء اللاعب وعدم رحيله عن الفريق الأبيض، بسبب إصابة عبد الشافي في الكتف، وكذلك إصابة عبد الله جمعة بفيروس كورونا.
وشارك اللاعب بشكل أساسي مع الزمالك
في المباريات الثلاثة الماضية ونجح في إحراز هدف في مرمي سموحة بطريقة مارادونية؛ ليحسم فوز الأبيض بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.