«ذا صن» تفجر مفاجأة: صلاح هدد ليفربول للانضمام لهذا النادي

الأحد، 03-07-2022
01:42 م
فجرت
صحيفة “ذا صن
” البريطانية، مفاجأة مدوية بشأن تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح
مع
نادي ليفربول
.
وكان
نادي ليفربول
، أعلن أول أمس الجمعة، تجديد عقد محمد صلاح
حتى 2025.
وذكرت
الصحيفة البريطانية، أن محمد صلاح
رحب بالانضمام إلى تشيلسي
، قبل أن توافق إدارة ليفربول
على مطالبه المادية بشأن تجديد عقده.
وأضافت
الصحيفة، أن محمد صلاح
أبلغ إدارة ليفربول
من خلال وكيله أعماله رامي عباس، بأنه مستعد
للعودة إلى صفوف تشيلسي
، حال تعثر مفاوضات التجديد.
وأشارت
الصحيفة، أن تود بويلي المالك الجديد لنادي تشيلسي
، كان يخطط لاستغلال تعثر مفاوضات
التجديد بين محمد صلاح
وإدارة ليفربول
، للتعاقد مع النجم المصري.
وأوضحت
الصحيفة، أن إدارة ليفربول
كانت مستعدة لبيع محمد صلاح
حال وصول عرض بقيمة 60 مليون
جنيه إسترليني، ولكن انتقال ساديو ماني إلى بايرن ميونخ، أجبر إدارة الريدز على الاستجابة
لمطالب محمد صلاح
في النهاية، خوفا من تدهور حالة الفريق.