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خليل البلوشي يعتذر للإمارات خلال تعليقه على مباراة المغرب وفرنسا (القصة كاملة)

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خليل البلوشي
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الخميس، 15-12-2022 01:01 م

 

 

 

أثار المعلق الرياضي العُماني، خليل البلوشي تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تقديمه اعتذارا للإمارات على تصريحات سابقة له أدلى بها خلال مباراة قطر والإمارات في بطولة كأس أمم آسيا 2019.

 

وقال البلوشي في مقطع الفيديو المتداول خلال تغطيته مباراة نصف النهائي بين المغرب وفرنسا: "في الدور نصف النهائي ولكن في بطولة أكبر وأمام حضور أكبر اقدم اعتذاري والله الذي لا إله إلا هو لم أقصد الإساءة في ذلك اليوم ولم اتعمده ولا أحمل في قلبي إلا الحب والاحترام والتقدير للإمارات وحكومتها وأهلها.."

 

وتابع قائلا: "عفا الله عمّا سبق وأنتم بلد التسامح والمسامح كريم، صفحة جديدة وطويت أو انتهت صفحة ونفتح بعدها صفحة جديدة بحول الله.."

 

وكان البلوشي قد أثار تفاعلا العام 2019 خلال التعليق على الهدف الثالث للمنتخب القطري في شباك نظيره الإماراتي والذي سجله حسن الهيدوس قائلا: "الهيدوس داش عليهم دوس".
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