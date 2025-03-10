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"خانـ.ـته مع المدرب".. انفصال حارس مرمى برشلونة عن زوجته بفضـ.ـيحة مدوية

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الإثنين، 10-03-2025 01:14 م

 

 

 

ارتبط اسم حارس المرمى الألماني مارك تير شتيغن نجم برشلونة الإسباني مؤخرا بواقعة خيانة تسببت في انفصاله عن زوجته بعد زواج دام قرابة 8 سنوات.

وأعلن تير شتيغن ودانييلا انفصالهما في بيان مشترك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال تير شتيغن في بيانه: "بعد تفكير عميق قررنا أنا وداني أن نسلك طريقين منفصلين لم يكن هذا القرار سهلا لكننا نعتقد أنه الخيار الأفضل لنا".

وأضاف: "تركيزنا المشترك ينصب على فعل ما هو أفضل لأطفالنا ما زلنا ملتزمين بالعمل معا كوالدين، وسنعامل بعضنا البعض بالاحترام والتقدير كما فعلنا دائما".

لكن الصدمة الحقيقية كانت عندما أكدت الصحفية جوليانا كانيت أن تير شتيغن كان منفصلا عن زوجته منذ شهرين ويعيش بمفرده، والسبب في ذلك هو خيانة زوجته مع مدربها الشخصي وهو ما أنهى علاقتهما.

وكان الدولي الألماني بدأ مواعدة دانييلا جيلي عام 2012 عندما كان لا يزال يلعب مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

وسافرت جيلي مع تير شتيغن إلى برشلونة عندما انضم الدولي الألماني إلى "البلوغرانا" عام 2014 في صفقة بقيمة 9.7 مليون جنيه إسترليني وتزوجا رسميا في عام 2017 خلال حفل زفاف بسيط في إسبانيا.

 

يذكر أن الحارس الألماني غاب عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي بسبب إصابة خطيرة في ركبته اليمنى مما جعله بعيدا عن المشاركة مع برشلونة طوال هذه الفترة وأعرب تير شتيغن عن أمله في العودة إلى اللعب مع الفريق الأول في وقت لاحق من هذا الموسم.

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