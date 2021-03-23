حبس لاعب بسبب انتهاك قواعد كورونا

الثلاثاء، 23-03-2021
09:15 م
فتحي مجدي
عوقب لاعب كرة القدم البلجيكي تور ديركس
بالسجن لمدة شهر، بتهمة انتهاك قواعد الإغلاق التي فرضتها السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا
المستجد، من خلال استضافته حفل حضره 14 شخصًا، من بينه أربعة من زملائه اللاعبين.
وأدين لاعب فريق فيستيرلو
، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، والذي لعب في السابق مع فريقي كلوب بروج ورويال أنتويرب، بتهمة انتهاك قيود فيروس كورونا
في نهاية العام الماضي.
ووفقًا لموقع (Nieuwsblad)، داهمت الشرطة شقته في ديسمبر بعد أن أبلغ الجيران عن حفلة في وقت متأخر من الليل، حيث وجدت 14 ضيفًا، من بينهم أربعة لاعبين وثلاث سيدات من هولندا.
وأخبر ديركس أحد القضاة أنه أمضى يومًا في رؤية مرضى كوفيد-19 يتلقون العلاج في المستشفى وأقر بخطئه في استضافة الحفل.
وطالب الادعاء بحبسه لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 3600 جنيه إسترليني.
وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة شهر وغرامة 688 جنيهًا إسترلينيًا ، بينما تم تغريم ضيوفه بمبالغ أصغر تتراوح بين 344 و 516 جنيهًا إسترلينيًا، وفقًا لقناة (RTBF) التلفزيونية البلجيكية.
ونُقل عن محامي ديركس، كارل دي مونك، قوله: "لقد كانت عقوبة قاسية، لكنها تتماشى مع الأحكام في قضايا مماثلة".
وسيتعين الآن على ويسترلو ، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية البلجيكي، الاستغناء عن نجمه المهاجم لمدة شهر.
وقال المدير الإداري للنادي ويم فان هوف: "لا نريد التقليل من شأن ما حدث، لكننا نعتقد أنه عقوبة قاسية.
من الواضح أنه يشبه الحالات المماثلة، لذا فهو منطقي فقط. لن نعاقب تور أكثر من ذلك. لقد أصبناه بالفعل بشدة وغرمناه بمبلغ لم يكشف عنه".
وتنص قواعد فيروس كورونا
في بلجيكا
حاليًا على أنه قد يكون لدى الأشخاص اتصال شخصي واحد فقط من خارج أسرتهم ويمكنهم دعوتهم إلى الداخل. ويعتقد أن ديركس لن يستأنف الحكم.