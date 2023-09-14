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حارس الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا بشكل مفاجئ: لم أعد أتحمل الضغوط

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الزمالك
الخميس، 14-09-2023 12:24 م


أعلن حارس الزمالك الشاب محمد عز الدين الشهير بسيمو اعتزاله كرة القدم ، وذلك عبر بيان عبر صفحته على فيس بوك.
وكتب سيمو عبر صفحته: شكرا كرة القدم شكرا نادي الزمالك، شكرا لكل من ساهم شكرا لكل من دعمني على مدار 13 عاما، شكرا لكل شخص ساند بالفعل.. شكرا لكل شخص ساند ولو بكلمة أو حتى بإحساس أو شعور يوما ما، شكرا لكل من آمن بقدراتى شكرا لكل من آمن بموهبتي، شكرا للمستطيل الأخضر على كل اللحظات الحلوة أو حتى اللحظات الصعبة اللي قضيتها فيه ومعاه.
وأضاف : لكن اليوم وبكل نفس راضية وبقناعة شديدة وبعد تفكير دام لمدة طويلة مع أسرتي، أقرر وأعلن ابتعادي عن المستطيل الأخضر وإنهاء المشوار، ممكن يكون بدري من وجهة نظر البعض لكني لم أعد أتحمل ضغوط اللعبة أكثر من ذلك، كل التوفيق لفريقي فريق الزمالك 2003 وأيضا كل التوفيق لجيلي جيل 2003 الذي أعتبره من أحسن وأميز الأجيال للكرة المصرية في سنواتها الأخيرة.

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