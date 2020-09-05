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إصابة لاعب ليفربول الجديد بفيروس كورونا

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ليفربول
 
السبت، 05-09-2020 02:59 م محمد عبد الحارس


أصيب اليوناني كوستاس تسيميكاس، لاعب ليفربول الجديد بفيروس كورونا المستجد وفق لما كشفته تقارير صحفية يونانية.

وذكرت صحيفة "Sportime" اليونانية أن لاعب ليفربول الجديد كوستاس تسيميكاس هو اللاعب المصاب بفيروس كورونا في منتخب اليونان.

وأوضحت أن تسيميكاس شعر بحالة من التعب وتم إبعاده عن تدريبات منتخب اليونان، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت أن كوستاس خضع لفحص كورونا، مثل زملائه، قبل ساعات.

وكان اللاعب اليوناني قد انتقل إلى ليفربول، قادمًا من أولمبياكوس، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي وتحديدًا في شهر أغسطس الماضي.

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