تفاصيل الحجز على أموال عبدالله السعيد

مصطفى مدبولي

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قامت البنوك بالحجز على أرصدة وحسابات وودائع اللاعب عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز، وذلك نفاذا للحكم النهائي الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4ق لسنة 2020، من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وفاء لمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مصروفات ورسوم التنفيذ.



وكلف النادي الأهلي المستشار القانوني للنادي محمد عثمان، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب عبدالله السعيد ، الذي تحايل على تعاقده مع الأهلي المصري وأهلي جدة، وقام بفسخ التعاقد مع النادي السعودي، واللعب لأحد الأندية المصرية، بالمخالفة لبنود العقد التي اشترطت غرامة 2 مليون دولار كشرط جزائي حال مخالفة بنود العقد.



ويجيز الحكم الصادر لصالح النادي الأهلي الحجز على أموال عبدالله السعيد لدى الغير، بالإضافة إلى أي أموال سائلة أو منقولة أو عقارية حتى تمام الوفاء بالدين محل الحكم.