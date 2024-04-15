تعليق ناري من مجدي عبدالغني على رفض خالد مرتجي مصافحة مريم مصطفى

الإثنين، 15-04-2024
11:20 ص
علق مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية، على تجاهل خالد مرتجي
، أمين صندوق النادي الأهلي، مصافحة مريم مصطفى، لاعبة الزمالك للكرة الطائرة، أثناء تسليم ميداليات البرونزية لبطولة كأس مصر.
وقال مجدي عبدالغني في تصريحات عبر برنامج "يا مساء الأنوار": "مينفعش رأي الجمهور يتحكم في رأي الإدارة، لازم الجمهور يكون جمهور واللاعب لاعب والمدرب مدرب، والإدارة إدارة، والإدارة تاخد فرصتها، وإذا لم توفق يتم تغييرها في الانتخابات".
وأضاف: "الجمهور أصبح يسيطر على أفكار المسؤولين، ويخلي حد مسؤول يرتكب خطأ مفروض ميرتكبوش وهو مسؤول".
وتابع: "طالما طلعت على المنصة وقبلت الطلوع على المنصة كمسؤول لازم تسلم على كل اللي طالع، إنما متسلمش على حد يبقى متطلعش أصلا، أنت مسلمتش عشان ترضي الجمهور".